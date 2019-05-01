Стали известны личности молодых людей, которых из ружья застрелил житель Башкирии

СЕГОДНЯ 18:33 2019-05-01T18:33:01+03:00

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На днях в Абзелиловском районе Башкирии задержали 57-летнего Ахметкужина М. по подозрению в двойном убийстве. Мужчину обвиняют в том, что он застрелил из ружья двоих молодых людей 17-ти и 27-ти семи лет. Они погибли, а тот, совершив преступление, убежал в лес, взяв с собой немного хлеба, мед, нож, ружье.

Как ранее сообщала «Комсомолка», все трое и еще один гость распивали алкогольные напитки у пенсионера. Гость ушел спать, а между пожилым мужчиной и молодыми ребятами произошел конфликт. Злоумышленник схватил ружье и произвел выстрел в головы своим гостям. Один скончался на месте, а второй – в больнице. Погибшими в трагедии оказались 17-летний племянник мужчины Айтуган К. и его друг Юлай Я.

Проснувшегося от выстрелов третьего гостя мужчина ударил прикладом по голове, от чего тот потерял сознание. Скорую и полицию вызвал сосед, который прибежал на шум, отобрал у него ружье, попытавшись успокоить.

Подозреваемый скрылся в лесном массиве, но вскоре был задержан полицейскими.

ИСТОЧНИК KP.RU