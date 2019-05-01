В Башкирии из горящего дома эвакуировали 28 человек, пятеро из них дети

СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-01T08:27:17+03:00

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В ночь на первое мая в жилом доме по улице Шаймуратова Стерлитамаке произошел серьезный пожар. На место оперативно выехали пожарные – три единицы техники и девять человек личного состава. Они установили, что горит двухкомнатная квартира. Спасатели приняли решение вывести из горящего здания людей. 28 человек, в том числе пять детей, были эвакуированы по лестничным маршам.

К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU