2019-04-30T18:15:58+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски молодой матери и ее годовалой дочки

Волонтеры сообщают, что их нашли
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Поиски пропавшей 32-летней Анны Тарасовой и ее годовалой дочери Русланы прекращены. Как сообщили сегодня волонтеры отряда «Лиза Алерт», мать и ребенка удалось найти, они живы. Где те находились почти три недели и при каких обстоятельствах их нашли, не уточняется.

Напомним, молодая женщина и ее дочка пропали 9 апреля. В тот день они вышли из дома в городе Октябрьский и исчезли. Обеспокоенные родственники и друзья написали заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к добровольцам. Рассматривалась версия, что пропавшие уехали в другой город, предположительно, в Туймазы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии пропал 13-летний Вячеслав Имаев
Жительница Башкирии зарезала сожителя, застав его с другой
Власти рассказали, когда завершится ремонт на трассе Уфа - Шакша
В Башкирии главу сельсовета, лишенного прав, снова поймали пьяным за рулём
В Уфе осудят водителя грузовика, который насмерть сбил 88-летнего пешехода
Корреспондент «КП-Уфа» стал победителем фотоконкурса КХЛ
В Башкирии осудили группировку, нападавшую на наркодилеров
Убитую семью из пяти человек в Уфе похоронят в общей могиле
Выбор молодых - наука, творчество, здоровье
Пользователи Социальной карты Банка УРАЛСИБ получили доступ к дисконтной программе сети магазинов «Байрам»
Верховный суд Башкирии оставил под домашним арестом обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Павла Яромчука
В Башкирии нашли и наказали виновных в гибели мужчины на стройке
Жители Башкирии стали реже разводиться
В Башкирии назначили нового министра экономического развития
Молодого уфимца, которому внезапно стало плохо дома, вывели из комы
Инновационный метод продажи недвижимости набирает популярность.
В Уфе установлен очередной температурный рекорд
Стало известно, когда в Уфе будет салют в честь Дня Победы
Хоккеистка уфимской «Агидели» признана самой красивой в России
«Хватит пороть детей ремнем шоу-бизнеса»: Юрий Шевчук о спорных результатах «Голос.Дети»
В Башкирии во дворе нашли тело маленького мальчика