В Башкирии прекращены поиски молодой матери и ее годовалой дочки

СЕГОДНЯ 18:15 2019-04-30T18:15:58+03:00

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Поиски пропавшей 32-летней Анны Тарасовой и ее годовалой дочери Русланы прекращены. Как сообщили сегодня волонтеры отряда «Лиза Алерт», мать и ребенка удалось найти, они живы. Где те находились почти три недели и при каких обстоятельствах их нашли, не уточняется.

Напомним, молодая женщина и ее дочка пропали 9 апреля. В тот день они вышли из дома в городе Октябрьский и исчезли. Обеспокоенные родственники и друзья написали заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к добровольцам. Рассматривалась версия, что пропавшие уехали в другой город, предположительно, в Туймазы.

ИСТОЧНИК KP.RU