Жительница Башкирии зарезала сожителя, застав его с другой
Жительницу Стерлитамака обвиняют в убийстве и покушении на убийство. На преступление 38-летнюю женщину толкнула ревность.
Прошлой осенью она застала своего возлюбленного в слесарной комнате одной из городских многоэтажек. 48-летний мужчина пил спиртное в компании 31-летней знакомой. Увиденное разозлило женщину, между ней и сожителем завязалась ссора. Решающим аргументом в ней стал нож, которым горожанка ударила мужчину в грудь. Его спутнице тоже досталось, разъяренная женщина вонзила нож ей в шею, отчего та лишилась сознания. Мужчина погиб на месте, а его знакомую врачи смогли спасти.
В Следственном комитете по Башкирии рассказали, что подозреваемая признала вину частично. Она объяснила, что никому не желала смерти.
Дело в отношении женщины передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU