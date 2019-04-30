Жительница Башкирии зарезала сожителя, застав его с другой

СЕГОДНЯ 19:47 2019-04-30T19:47:37+03:00

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Жительницу Стерлитамака обвиняют в убийстве и покушении на убийство. На преступление 38-летнюю женщину толкнула ревность.

Прошлой осенью она застала своего возлюбленного в слесарной комнате одной из городских многоэтажек. 48-летний мужчина пил спиртное в компании 31-летней знакомой. Увиденное разозлило женщину, между ней и сожителем завязалась ссора. Решающим аргументом в ней стал нож, которым горожанка ударила мужчину в грудь. Его спутнице тоже досталось, разъяренная женщина вонзила нож ей в шею, отчего та лишилась сознания. Мужчина погиб на месте, а его знакомую врачи смогли спасти.

В Следственном комитете по Башкирии рассказали, что подозреваемая признала вину частично. Она объяснила, что никому не желала смерти.

Дело в отношении женщины передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU