Корреспондент «КП-Уфа» стал победителем фотоконкурса КХЛ

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-30T16:32:15+03:00

Его снимок стал лучшим в номинации «Болельщики»

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Континентальная хоккейная лига определила лучшие фотографии этого сезона. Претендентов оказалось немало – почти 2000 снимков, но мэтры спортивной фотографии выбрали лишь два лучших.

Один из них сделал корреспондент «Комсомольской правды - Уфа» Рустем Ахунов. Его фото, на котором запечатлен Юха Метсола со своей дочкой после игры с «Авангардом», стало лучшим в номинации «Болельщики». В награду фотографу вручат объектив Canon.

- У Юхи есть добрая традиция – после матча он всегда проводит дочерей в раздевалку. Я решил заснять этот необычный момент – крохотная девочка и огромный вратарь, который несколько минут назад плакал от обиды перед 7 тысячами зрителей, - рассказал пресс-службе КХЛ Рустем Ахунов.

Второй победный снимок принадлежит Александру Мысякину из Sport 24. На нем запечатлен бросок шайбы во время московского дерби «Спартак» - «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU