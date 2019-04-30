2019-04-30T17:47:18+03:00
Происшествия

В Башкирии главу сельсовета, лишенного прав, снова поймали пьяным за рулём

Ему грозит уголовная ответственность
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Глава Новозирганского сельсовета, что в Хайбуллинском районе Башкирии, в очередной раз попался на вождении в нетрезвом виде.

В конце марта его остановили сотрудники дорожной полиции на дороге Акъяр – Новочеркасск. 61-летний чиновник управлял своим «Рено Логан», не имея водительских прав, да еще и в состоянии опьянения. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.

Как рассказали в Следственном комитете республики, водительских прав у чиновника не было как раз из-за пьяной езды. Суд запретил ему садиться за руль в течение полутора лет. За повторное нарушение ему грозит ответственность по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Ведется расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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