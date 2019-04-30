В Башкирии назначили нового министра экономического развития

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-30T12:14:43+03:00

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Сегодня, 30 апреля, стало известно о назначении нового исполняющего обязанности министра экономического развития Башкирии. Пока эту должность будет занимать экс-первый заместитель министра Лилия Мазитова. Соответствующий указ подписал накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщает его пресс-служба.

Напомним, ранее эту должность занимал Сергей Новиков. На днях он покинул занимаемый пост по собственному желанию. Он был одним из последних министров, доставшихся Хабирову от его предшественника Рустэма Хамитова.

ИСТОЧНИК KP.RU