Молодого уфимца, которому внезапно стало плохо дома, вывели из комы

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-30T11:27:33+03:00

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На прошлой неделе, 24 апреля, 19-летнему жителю Уфы Алмазу Джуманазарову внезапно стала плохо. Ночью парень подошел к маме и заявил, что у него сильно бьется сердце. Его тут же госпитализировали в больницу №6. Родные молодого человека тогда сообщали, что по дороге ему стало хуже, и он потерял сознание.

Поначалу врачи не могли поставить точный диагноз. По предварительным данным у него проявился диабет первого типа. Все это время Алмаз провел в реанимации городской больницы. Родные парня организовали в его поддержку сообщество в социальных сетях.

Сегодня, 30 апреля, стало известно, что молодой человек очнулся.

- Наш Алмазик сегодня чувствует себя лучше. По-прежнему пока в реанимации. Шутит над медперсоналом, который за ним ухаживает. Улыбается и передает всем большой привет. Сил нет разговаривать, но старается. Но смешные слова были такими: «устроим со всеми пиршество, спасибо за поддержку всем!», - написали в социальных сетях его близкие.

ИСТОЧНИК KP.RU