В Уфе осудят водителя грузовика, который насмерть сбил 88-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-30T17:19:48+03:00

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В конце прошедшей зимы в Уфе 46-летний водитель грузовика насмерть сбил 88-летнего пешехода. Как сообщала тогда пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 20 февраля на улице Мира водитель за рулем ГАЗа подъехал к супермаркету для отгрузки товара. В какой-то момент он стал сдавать задним ходом и не заметил, как около машины проходил 88-летний пенсионер. Водитель совершил наезд на мужчину. В результате полученных травм он скончался до приезда бригады медиков скорой помощи.

Расследование уголовного дела в отношении водителя завершено, он признал свою вину. В ближайшее время дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU