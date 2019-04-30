2019-04-30T17:19:48+03:00
Происшествия

В Уфе осудят водителя грузовика, который насмерть сбил 88-летнего пешехода

ДТП со смертельным исходом произошло в конце февраля
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Изменить размер текста:

В конце прошедшей зимы в Уфе 46-летний водитель грузовика насмерть сбил 88-летнего пешехода. Как сообщала тогда пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 20 февраля на улице Мира водитель за рулем ГАЗа подъехал к супермаркету для отгрузки товара. В какой-то момент он стал сдавать задним ходом и не заметил, как около машины проходил 88-летний пенсионер. Водитель совершил наезд на мужчину. В результате полученных травм он скончался до приезда бригады медиков скорой помощи.

Расследование уголовного дела в отношении водителя завершено, он признал свою вину. В ближайшее время дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии главу сельсовета, лишенного прав, снова поймали пьяным за рулём
Корреспондент «КП-Уфа» стал победителем фотоконкурса КХЛ
В Башкирии осудили группировку, нападавшую на наркодилеров
Убитую семью из пяти человек в Уфе похоронят в общей могиле
Выбор молодых - наука, творчество, здоровье
Пользователи Социальной карты Банка УРАЛСИБ получили доступ к дисконтной программе сети магазинов «Байрам»
Верховный суд Башкирии оставил под домашним арестом обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Павла Яромчука
В Башкирии нашли и наказали виновных в гибели мужчины на стройке
Жители Башкирии стали реже разводиться
В Башкирии назначили нового министра экономического развития
Молодого уфимца, которому внезапно стало плохо дома, вывели из комы
Инновационный метод продажи недвижимости набирает популярность.
В Уфе установлен очередной температурный рекорд
Стало известно, когда в Уфе будет салют в честь Дня Победы
Хоккеистка уфимской «Агидели» признана самой красивой в России
«Хватит пороть детей ремнем шоу-бизнеса»: Юрий Шевчук о спорных результатах «Голос.Дети»
В Башкирии во дворе нашли тело маленького мальчика