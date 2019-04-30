2019-04-30T10:30:09+03:00
Общество

В Уфе установлен очередной температурный рекорд

Прошлая ночь оказалась самой холодной за последние 30 лет
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Башкирские метеорологи сообщают, что минувшей ночью в Уфе был установлен очередной температурный рекорд. В ночь на 30 апреля метеостанция Уфа-Дема зафиксировала температуру воздуха -6,5 градусов. Так холодно в башкирской столице в этот день не было аж с 1989 года. Тридцать лет назад столбики термометров показали -4,6 градусов Цельсия.

Синоптики отмечают, что в разных частях города термометры показывали разные значения. Так, например, на улице Рихарда Зорге прошлой ночью температура воздуха составила -3,9 градусов, а в районе аэропорта – до -5,9 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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