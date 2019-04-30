2019-04-30T15:45:47+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили группировку, нападавшую на наркодилеров

На скамье подсудимых оказались сразу восемь человек
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГТРК «Башкортостан»Фото: ГТРК «Башкортостан»
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В минувший понедельник, 29 апреля, в Верховном суде Башкирии огласили приговор приступной группировке из восьми человек. Молодые люди промышляли грабежами и вымогательством в Нефтекамске, их жертвами становились, в том числе, наркодилеры. По версии следствия, они отбирали у так называемых «закладчиков» деньги и имущество.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, пятеро членов банды получили сроки от 9,5 до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафами от 400 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Еще троих членов преступной группы осудили на шесть лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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