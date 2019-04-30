Убитую семью из пяти человек в Уфе похоронят в общей могиле

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-30T15:00:01+03:00

У погибших нет родственников, чтобы достойно проводить их в последний путь

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Тела 39-летней женщины, 22-летней девушки и троих детей, 9 месяцев, четырех и двух лет, с которыми жестоко расправился отец семейства в столице Башкирии, будут захоронены в общей могиле.

Оказалось, что у погибших нет родственников, которые могли бы достойно проводить их в последний путь, ведь даже об их пропаже некому было заявить в полицию.

- Их похоронят на Северном кладбище, там же, где хоронят бездомных. Без ограды, без креста – всех в одну могилу, - сообщил источник.

Напомним, что вопиющий случай произошел в северной части города. Следователи продолжают расследование убийства уфимской семьи, чьи тела были найдены в минувшую субботу в колодце на территории садового товарищества. Причиной смерти женщин и детей стала механическая асфиксия, то есть удушение. Их убил глава семейства, который 22 апреля покончил с собой, когда к нему заявились стражи порядка.

В этом колодце нашли тела пяти человекФото: Эльвина АПАРИНА

ИСТОЧНИК KP.RU