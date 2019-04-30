2019-04-30T09:47:51+03:00
Спорт

Хоккеистка уфимской «Агидели» признана самой красивой в России

Спортсменка победила в конкурсе красоты ЖХЛ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ЖХЛФото: ЖХЛ
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27-летняя нападающая уфимского хоккейного клуба «Агидель» Элина Митрофанова признана самой красивой хоккеисткой страны. Девушка выиграла конкурс красоты Женской хоккейной лиги «Мисс Красивая Лига».

Конкурс красоты проходил в два этапа. Сначала пользователи соцсетей голосовали в официальных аккаунтах ЖХЛ. Затем девушки сняли видеоролики о себе и своих талантах. Итоги конкурса объявили в минувший понедельник, 29 апреля. В подарок от Лиги Элина Митрофанова получила клюшку и фотосессию от фотоагентства КХЛ.

Напомним, Элина Митрофанова вместе со своими партнерами стала чемпионкой России по хоккею среди женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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