Хоккеистка уфимской «Агидели» признана самой красивой в России
Спортсменка победила в конкурсе красоты ЖХЛ
Фото: ЖХЛ
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27-летняя нападающая уфимского хоккейного клуба «Агидель» Элина Митрофанова признана самой красивой хоккеисткой страны. Девушка выиграла конкурс красоты Женской хоккейной лиги «Мисс Красивая Лига».
Конкурс красоты проходил в два этапа. Сначала пользователи соцсетей голосовали в официальных аккаунтах ЖХЛ. Затем девушки сняли видеоролики о себе и своих талантах. Итоги конкурса объявили в минувший понедельник, 29 апреля. В подарок от Лиги Элина Митрофанова получила клюшку и фотосессию от фотоагентства КХЛ.
Напомним, Элина Митрофанова вместе со своими партнерами стала чемпионкой России по хоккею среди женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU