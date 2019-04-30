Стало известно, когда в Уфе будет салют в честь Дня Победы

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-30T09:52:13+03:00

Об этом рассказали в уфимской мэрии

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Праздничные мероприятия в честь годовщины Дня Победы в Уфе начнутся уже 6 мая. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, первый праздничный концерт пройдет в ГДК. Затем, 8 мая в 17:00 в городском культурно-досуговом центре пройдет концерт специально для инвалидов, ветеранов и тружеников тыла.

9 мая торжества по случаю Дня Победы начнутся в 10:00. Шествие «Бессмертного полка» запланировано на 11:10. В этом году, также, как и в прошлом, колонна пройдет по Проспекту октября. Шествие запланировано от улицы города Галле до Шота Руставели.

На площади перед Горсоветом концерт начнется в 12:30 и завершится грандиозным салютом в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU