В Башкирии во дворе нашли тело маленького мальчика

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-30T08:55:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Октябрьском произошла трагедия – во дворе многоэтажного дома нашли тело ребенка. Предположительно, мальчик упал с балкона многоэтажки. К сожалению, он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб еще до приезда скорой. Личность его пока неизвестна, на вид ему 8-10 лет. На месте собралась толпа зевак, во двор оперативно приехали полицейские и медики.

- У родителей такой шок. Отец ходит рядом с телом и себя винит, что не уберег сына. Он бьет кулаками по земле и кричит – за что, за что мне все это? – сообщают очевидцы.

Причины ЧП придется выяснить следователям.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/706154" frameborder="0"></iframe> В Октябрьском нашли тело маленького ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU