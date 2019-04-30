2019-04-30T08:55:16+03:00
Происшествия

В Башкирии во дворе нашли тело маленького мальчика

ЧП произошло в Октябрьском [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Накануне в Октябрьском произошла трагедия – во дворе многоэтажного дома нашли тело ребенка. Предположительно, мальчик упал с балкона многоэтажки. К сожалению, он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб еще до приезда скорой. Личность его пока неизвестна, на вид ему 8-10 лет. На месте собралась толпа зевак, во двор оперативно приехали полицейские и медики.

- У родителей такой шок. Отец ходит рядом с телом и себя винит, что не уберег сына. Он бьет кулаками по земле и кричит – за что, за что мне все это? – сообщают очевидцы.

Причины ЧП придется выяснить следователям.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшего.

В Октябрьском нашли тело маленького ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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