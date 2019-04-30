В Башкирии во дворе нашли тело маленького мальчика
Накануне в Октябрьском произошла трагедия – во дворе многоэтажного дома нашли тело ребенка. Предположительно, мальчик упал с балкона многоэтажки. К сожалению, он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб еще до приезда скорой. Личность его пока неизвестна, на вид ему 8-10 лет. На месте собралась толпа зевак, во двор оперативно приехали полицейские и медики.
- У родителей такой шок. Отец ходит рядом с телом и себя винит, что не уберег сына. Он бьет кулаками по земле и кричит – за что, за что мне все это? – сообщают очевидцы.
Причины ЧП придется выяснить следователям.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшего.
В Октябрьском нашли тело маленького ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU