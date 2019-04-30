Жители Башкирии стали реже разводиться

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-30T13:01:22+03:00

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Накануне Росстат опубликовал данные за два месяца 2019 года по количеству заключенных браков и разводов в Башкирии. Согласно официальным данным, в январе и феврале было зарегистрировано 2453 брака. Это на 266 меньше, чем за то же время в прошлом году. Но даже при этом, республика занимает первое место по этому показателю среди всех регионов Приволжского федерального округа, пишет Ufatime.

Кроме того, в Башкирии за два месяца решили развестись 2370 пар, что на 160 меньше, чем в 2018 году. Из этого следует вывод, что жители республики стали реже разводиться.

ИСТОЧНИК KP.RU