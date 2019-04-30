Уфимка за рулем иномарки сбила пешехода

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-30T08:33:39+03:00

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В минувший понедельник, 29 апреля, 23-летняя уфимка за рулем «Рено Колеос», выезжая со двора, сбила пешехода. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, женщина за рулем иномарки совершала левый поворот при выезде на улицу. В итоге она сбила 42-летнюю местную жительницу, которая, как установили сотрудники дорожной полиции, переходила дорогу в неустановленном месте. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД по Башкирии.

Всего за прошедшие сутки в республике произошло три аварии, в которых пострадали четыре человека. Все они зарегистрированы в Уфе. Сотрудники ГИБДД выявили около 2400 нарушений правил дорожного движения и задержали 41 нетрезвого водителя, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU