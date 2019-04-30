В Башкирии объявлен особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-30T07:59:52+03:00

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В минувший понедельник, 29 апреля, МЧС по Башкирии объявило о введении в республике особого противопожарного режима. Соответствующее постановление подписали в правительстве региона.

Согласно документу, режим будет действовать с 30 апреля по 13 мая. В этот период за нарушения режима будут действовать штрафы: до 4 тысяч рублей для граждан, до 60 тысяч рублей для должностных лиц и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, во время противопожарного режима запрещается разводить костры, в том числе в садах и огородах, на территории городов и сел. Также категорически запрещается жечь мусор, сухую траву вблизи лесов и свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU