2019-04-30T07:20:48+03:00
Происшествия

Житель Башкирии угнал дорогую иномарку, но заглох по дороге

Причины своего поступка мужчина объяснить не смог
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В минувшее воскресенье, вечером, в Росгвардию поступило сообщение об угоне иномарки «Мицубиси Аутлендер». Как оказалось, владелец внедорожника решил заскочить в магазин, и оставил автомобиль буквально на пару минут без присмотра и заведенным. Этим обстоятельством решил воспользоваться случайный прохожий, который сел в машину и поспешил скрыться. Вот только далеко уехать автоугонщику не удалось. Уже в соседнем дворе иномарка попросту заглохла, потеряв связь с бесконтактным ключом, находившимся в кармане владельца.

- Оперативно прибывшие на место росгвардейцы совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержали 37-летнего местного жителя. Причин своего поступка он не пояснил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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