Следователи назвали причину смерти пятерых членов уфимской семьи

СЕГОДНЯ 20:09 2019-04-29T20:09:24+03:00

В этом колодце были погребены тела убитых женщин и детей Фото: Эльвина АПАРИНА

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В Уфе следователи продолжают расследование резонансного убийства уфимской семьи, чьи тела были найдены в минувшую субботу в колодце на территории садового товарищества. По предварительным данным, причиной смерти женщин и детей стала механическая асфиксия, то есть удушение.

- По результатам осмотра места происшествия по изъятым предметам назначен ряд сложных судебных экспертиз, среди которых комплексные дактилоскопические и биологические экспертизы методом исследования ДНК и ольфакторная экспертиза запаховых следов, - сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Сейчас следователи опрашивают знакомых и родных погибших и их убийцы, выясняют, посещали ли дети детский сад и поликлинику, собирают характеристики на всех членов семьи. В отношении подозреваемого в убийстве назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая позволит понять, мог ли мужчина так жестоко расправиться с родными, страдая психическим расстройством.

ИСТОЧНИК KP.RU