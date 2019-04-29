В Башкирии пропала молодая мать с годовалой дочкой

СЕГОДНЯ 19:21 2019-04-29T19:21:53+03:00

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В городе Октябрьский родные и друзья разыскивают 32-летнюю Анну Тарасову и ее годовалую дочь Руслану. Молодая мать с ребенком вышли из дома 9 апреля, и после этого их больше никто не видел. Обеспокоенные родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам. По последним данным Анна и Руслана Тарасовы могли уехать в другой город.

Приметы Анны Тарасовой: рост 174 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза светло-зеленые.

Была одета: серое пальто до колен с блестящим воротом, светлые джинсы, серые ботинки.

Приметы Русланы Тарасовой: на вид примерно один год, глаза голубые.

Была одета: яркая светло-голубая куртка, серые ботинки, шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении молодой матери и ее маленькой дочери, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU