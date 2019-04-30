2019-04-30T06:48:49+03:00
Происшествия

В Уфе водитель сбил восьмилетнего велосипедиста и скрылся с места аварии

Мальчик получил ушиб ноги, ему понадобилась помощь медиков
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: отдел ГИБДД по г. УфеФото: отдел ГИБДД по г. Уфе
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В Уфе водитель сбил восьмилетнего велосипедиста, после чего скрылся с места происшествия. Все произошло днем 26 апреля, напротив дома по адресу Коммунистическая, 14. Водитель как раз выезжал из двора, когда мальчик пересекал дорогу. И хотя ребенок упал, владелец автомобиля даже не подумал остановиться и оказать ему первую помощь. Мальчик получил ушибы ноги и был доставлен в больницу, а после оказания медицинской помощи передан в руки родителей.

Сейчас горе-водителя разыскивают сотрудники ГИБДД. Если вы стали свидетелем происшествия, или вам что-то известно о личности и местонахождении того, кто был за рулем, просьба сообщить по телефонам: 8 (347) 237-02-02, 8(347) 237-84-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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