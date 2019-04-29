Уфимский полицейский, подозреваемый в избиении 17-летней девушки, сдался следователям

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-29T18:57:33+03:00

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Сегодня, 29 апреля, в Уфе задержали 30-летнего старшего оперуполномоченного Отдела полиции №7 Рустама Азнабаева. Точнее, полицейский пришел к следователям сам, да не один, а в сопровождении адвоката. Благородный жест силовиков не впечатлил, и сейчас Азнабаев находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, что история, вызвавшая большой резонанс в СМИ, произошла еще в июле 2018 года. 17-летняя Елена П. (имя изменено – ред.) написала заявление в следственный комитет, где обвинила капитана полиции в избиениях, использовании наручников и других издевательствах. Якобы таким жестоким образом полицейский выбивал у нее признание в ограблении. Следователи возбудили уголовное дело, но 16 апреля, в день вызова к следователю, Азнабаев скрылся на служебном автомобиле, после чего его объявили в федеральный розыск. И хотя в МВД Башкирии заявили, что провели служебную проверку, которая не выявила вины Азнабаева, следователи с этим решением не согласны. Сейчас полицейскому грозит реальное уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU