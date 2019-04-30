Эксперты назвали самые популярные в Башкирии европейские иномарки
Первые места занимают «Renault»
Эксперты назвали самые популярные в Башкирии европейские иномарки
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Эксперты назвали самые популярные в Башкирии модели европейских иномарок.
Так, портал «UfaTime» сообщает, что самой популярной моделью среди европейских автомобилей в республике за первый квартал 2019 года стал «Renault Duster» - 382 проданные машины. На втором месте еще один «француз» - «Renault Logan» и 334 проданных автомобиля. На третьем месте – «Volkswagen Polo» - 273 автомобиля. На четвертом месте «Renault Sandero» - 272 проданных машины. Замыкает пятерку «Renault Kaptur» и 244 автомобиля.
Среди популярных моделей также встретились «Skoda Octavia» и «Volkswagen Tiguan».
ИСТОЧНИК KP.RU