Эксперты назвали самые популярные в Башкирии европейские иномарки

СЕГОДНЯ 06:29 2019-04-30T06:29:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты назвали самые популярные в Башкирии модели европейских иномарок.

Так, портал «UfaTime» сообщает, что самой популярной моделью среди европейских автомобилей в республике за первый квартал 2019 года стал «Renault Duster» - 382 проданные машины. На втором месте еще один «француз» - «Renault Logan» и 334 проданных автомобиля. На третьем месте – «Volkswagen Polo» - 273 автомобиля. На четвертом месте «Renault Sandero» - 272 проданных машины. Замыкает пятерку «Renault Kaptur» и 244 автомобиля.

Среди популярных моделей также встретились «Skoda Octavia» и «Volkswagen Tiguan».

ИСТОЧНИК KP.RU