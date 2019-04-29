В Уфе дорожные службы устроили пыльный апокалипсис в центре города
Вихрь поднялся от коммунальной техники
Уфимка засняла бурю из пыли
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Уфимка засняла настоящий ураган из пыли на улице Зорге.
Судя по всему, такими необычными методами уфимские коммунальщики борются с пылью на проезжей части. Жительница города засняла трактор, который своими щетками поднял на высоту пятиэтажного дома целую бурю из песка.
В один момент в центре урагана едва не оказалась девушка, выходящая из дома. К счастью, она успела убежать в сторону. Остается загадкой, что происходит с автомобилями, оставшимися на улице рядом с эпицентром бури.
- Я думала, что-то горит, поделилась впечатлениями девушка.
В Уфе засняли бурю из пыли.
ИСТОЧНИК KP.RU