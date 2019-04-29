В Уфе дорожные службы устроили пыльный апокалипсис в центре города

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-29T15:33:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимка засняла настоящий ураган из пыли на улице Зорге.

Судя по всему, такими необычными методами уфимские коммунальщики борются с пылью на проезжей части. Жительница города засняла трактор, который своими щетками поднял на высоту пятиэтажного дома целую бурю из песка.

В один момент в центре урагана едва не оказалась девушка, выходящая из дома. К счастью, она успела убежать в сторону. Остается загадкой, что происходит с автомобилями, оставшимися на улице рядом с эпицентром бури.

- Я думала, что-то горит, поделилась впечатлениями девушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/706043" frameborder="0"></iframe> В Уфе засняли бурю из пыли.

ИСТОЧНИК KP.RU