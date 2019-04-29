2019-04-29T15:33:52+03:00
Общество

В Уфе дорожные службы устроили пыльный апокалипсис в центре города

Вихрь поднялся от коммунальной техники
Рустем АХУНОВ
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Уфимка засняла бурю из пылиУфимка засняла бурю из пыли
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Уфимка засняла настоящий ураган из пыли на улице Зорге.

Судя по всему, такими необычными методами уфимские коммунальщики борются с пылью на проезжей части. Жительница города засняла трактор, который своими щетками поднял на высоту пятиэтажного дома целую бурю из песка.

В один момент в центре урагана едва не оказалась девушка, выходящая из дома. К счастью, она успела убежать в сторону. Остается загадкой, что происходит с автомобилями, оставшимися на улице рядом с эпицентром бури.

- Я думала, что-то горит, поделилась впечатлениями девушка.

В Уфе засняли бурю из пыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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