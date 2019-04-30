В Башкирии адвокат лишился статуса за продажу семени быков
Решение вынесли в руководстве адвокатской палаты
Уфимский адвокат занимался продажей спермы быков
Изменить размер текста:
Адвокатская палата Башкирии лишила статуса Андрея Казакова, занимающегося продажей бычьей спермы.
О необычной деятельности мужчины в палату сообщили сотрудники министерства юстиции Башкирии. Будучи в статусе адвоката, Казаков возглавлял компанию «Агидель», занимающуюся разведением лошадей, скота и производством спермы – именно такие виды деятельности указали в выписке из ЕГРЮЛ. Согласно правилам, человек в статусе адвоката не может заниматься иным бизнесом.
За это нарушение Андрей Казаков потерял статус адвоката.
ИСТОЧНИК KP.RU