2019-04-30T07:35:35+03:00
Общество

В Башкирии адвокат лишился статуса за продажу семени быков

Решение вынесли в руководстве адвокатской палаты
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Уфимский адвокат занимался продажей спермы быковУфимский адвокат занимался продажей спермы быков
Изменить размер текста:

Адвокатская палата Башкирии лишила статуса Андрея Казакова, занимающегося продажей бычьей спермы.

О необычной деятельности мужчины в палату сообщили сотрудники министерства юстиции Башкирии. Будучи в статусе адвоката, Казаков возглавлял компанию «Агидель», занимающуюся разведением лошадей, скота и производством спермы – именно такие виды деятельности указали в выписке из ЕГРЮЛ. Согласно правилам, человек в статусе адвоката не может заниматься иным бизнесом.

За это нарушение Андрей Казаков потерял статус адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, когда в Уфе будет салют в честь Дня Победы
Хоккеистка уфимской «Агидели» признана самой красивой в России
«Хватит пороть детей ремнем шоу-бизнеса»: Юрий Шевчук о спорных результатах «Голос.Дети»
В Башкирии во дворе нашли тело маленького мальчика
Уфимка за рулем иномарки сбила пешехода
В Башкирии объявлен особый противопожарный режим
Житель Башкирии угнал дорогую иномарку, но заглох по дороге
Жителям Башкирии, чьи дома пострадали от урагана, окажут помощь
В Уфе водитель сбил восьмилетнего велосипедиста и скрылся с места аварии
Эксперты назвали самые популярные в Башкирии европейские иномарки
Следователи назвали причину смерти пятерых членов уфимской семьи
В Башкирии пропала молодая мать с годовалой дочкой
Уфимский полицейский, подозреваемый в избиении 17-летней девушки, сдался следователям
В Башкирии водитель ПАЗика насмерть сбил пешехода
В Башкирии спасатель забирал зарплату уборщицы
В Уфе дорожные службы устроили пыльный апокалипсис в центре города
В Башкирии нашли тело пожилого рыбака
Клиенты «Яндекс.Денег» могут открывать счета с «БКС Брокер»
Под Уфой подрались футбольные фанаты
Главой управления мусульман Башкирии стал Айнур Биргалин
Радий Хабиров: Краснокамский район лихорадит
«Башэлектросбыт» объявляет о проведении акции «В Лето — без долгов!»
В Башкирии поймали мужчину, застрелившего двух человек