В Башкирии адвокат лишился статуса за продажу семени быков

СЕГОДНЯ 07:35 2019-04-30T07:35:35+03:00

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Адвокатская палата Башкирии лишила статуса Андрея Казакова, занимающегося продажей бычьей спермы.

О необычной деятельности мужчины в палату сообщили сотрудники министерства юстиции Башкирии. Будучи в статусе адвоката, Казаков возглавлял компанию «Агидель», занимающуюся разведением лошадей, скота и производством спермы – именно такие виды деятельности указали в выписке из ЕГРЮЛ. Согласно правилам, человек в статусе адвоката не может заниматься иным бизнесом.

За это нарушение Андрей Казаков потерял статус адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU