В Башкирии нашли тело пожилого рыбака
Мужчина утонул в Белорецком районе
В Башкирии водолазы нашли тело 64-летнего рыбака
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В Белорецком районе Башкирии обнаружили тело 64-летнего рыбака.
По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, пожилой мужчина 25 апреля отправился на рыбалку в состоянии алкогольного опьянения. Домой он так и не вернулся. 27 апреля близкие мужчины обратились в МЧС. На поиски рыбака выдвинулись спасатели. Вскоре водолазы нашли тело погибшего мужчины.
В аварийном ведомстве предупреждают любителей отдыха на свежем воздухе, что выходить на рыбалку пьяным – смертельно опасно для жизни. Перед выходом к воде обязательно предупреждайте родных.
ИСТОЧНИК KP.RU