В Башкирии нашли тело пожилого рыбака

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-29T15:10:43+03:00

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В Белорецком районе Башкирии обнаружили тело 64-летнего рыбака.

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, пожилой мужчина 25 апреля отправился на рыбалку в состоянии алкогольного опьянения. Домой он так и не вернулся. 27 апреля близкие мужчины обратились в МЧС. На поиски рыбака выдвинулись спасатели. Вскоре водолазы нашли тело погибшего мужчины.

В аварийном ведомстве предупреждают любителей отдыха на свежем воздухе, что выходить на рыбалку пьяным – смертельно опасно для жизни. Перед выходом к воде обязательно предупреждайте родных.

ИСТОЧНИК KP.RU