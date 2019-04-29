Под Уфой подрались футбольные фанаты

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-29T14:24:25+03:00

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Под Уфой избили футбольных фанатов из Екатеринбурга.

Известно, что автобус с болельщиками возвращался из башкирской столицы в Екатеринбург. На выезде из столицы автомобиль с гостями остановили неизвестные люди. Ребята начали вести себя агрессивно и били по автобусу. В итоге между оппонентами началась драка. По данным портала «E1», одному из болельщиков разбили голову, а другому сломали ключицу.

Вскоре после драки на место приехали полицейские. Никто из болельщиков «Урала» не обратился за помощью к стражам порядка или медикам. В МВД республики по факту случившегося начали проверку.

По одной из версий, драку могли спровоцировать болельщики пермского «Амкара», которые также присутствовали на встрече «Уфы» и «Урала».

ИСТОЧНИК KP.RU