В Уфе спасатель забирал зарплату уборщицы
Аферу раскрыли стражи порядка
В Уфе спасателя поймали на мошенничестве
Изменить размер текста:
В Уфе сотрудник аварийно-спасательной службы присваивал себе зарплату уборщицы.
По предварительным данным МВД и ФСБ республики, 49-летний мужчина использовал свое служебное положение и принял на должность уборщицы женщину. Он понимал, что фактически женщина работать не будет. Спасатель через бухгалтерию получил доступ к карте женщины и получал за нее зарплату. Таким образом, он успел похитить порядка 500 тысяч рублей. Вскоре о его махинациях стало известно стражам порядка.
По факту мошенничества стражи порядка возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU