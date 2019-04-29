В Уфе спасатель забирал зарплату уборщицы

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-29T16:50:05+03:00

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В Уфе сотрудник аварийно-спасательной службы присваивал себе зарплату уборщицы.

По предварительным данным МВД и ФСБ республики, 49-летний мужчина использовал свое служебное положение и принял на должность уборщицы женщину. Он понимал, что фактически женщина работать не будет. Спасатель через бухгалтерию получил доступ к карте женщины и получал за нее зарплату. Таким образом, он успел похитить порядка 500 тысяч рублей. Вскоре о его махинациях стало известно стражам порядка.

По факту мошенничества стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU