Главой управления мусульман Башкирии стал Айнур Биргалин
Нурмухамет Нигматуллин самостоятельно сложил полномочия
Главой ДУМ Башкирии стал Айнур Биргалин
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Врио главы духовного управления мусульман Башкирии стал Айнур Биргалин.
Напомним, что ранее главное мусульманское ведомство республики возглавлял Нурмухамет Нигматуллин. Нурмухамет-хазрат находился на посту председателя структуры с 1992 года. 29 апреля он самостоятельно сложил с себя полномочия. Два первых заместителя бывшего руководителя взяли самоотвод от должности на новую кандидатуру.
Нового временного руководителя выбрал президиум ДУМа. Им стал молодой имам Айнур Биргалин. Ранее Айнур-хазрат был заместителем муфтия.
ИСТОЧНИК KP.RU