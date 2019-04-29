Главой управления мусульман Башкирии стал Айнур Биргалин

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-29T13:35:01+03:00

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Врио главы духовного управления мусульман Башкирии стал Айнур Биргалин.

Напомним, что ранее главное мусульманское ведомство республики возглавлял Нурмухамет Нигматуллин. Нурмухамет-хазрат находился на посту председателя структуры с 1992 года. 29 апреля он самостоятельно сложил с себя полномочия. Два первых заместителя бывшего руководителя взяли самоотвод от должности на новую кандидатуру.

Нового временного руководителя выбрал президиум ДУМа. Им стал молодой имам Айнур Биргалин. Ранее Айнур-хазрат был заместителем муфтия.

ИСТОЧНИК KP.RU