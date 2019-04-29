В Башкирии поймали мужчину, застрелившего двух человек

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-29T11:56:39+03:00

В Башкирии полицейские поймали мужчину, застрелившего двух человек

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В Башкирии поймали 56-летнего мужчину, застрелившего племянника и еще одного человека.

По данным Следкома Башкирии, кровавая драма разыгралась в Абзелиловском районе Башкирии ночью 28 апреля. 56-летний убийца принимал в гостях нескольких приятелей, среди которых был его 17-летний племянник. Несколько гостей легли спать, а между хозяином, его 17-летний племянником и еще одним 27-летним парнем началась ссора. В один момент 56-летний мужчина схватил ружье и выстрелил в головы оппонентов. От полученных травм оба скончались. Вскоре проснулись гости, которым удалось отобрать у душегуба оружие и вызвать полицию.

До приезда стражей порядка мужчина убежал в лес, прихватив другое оружие и боеприпасы. Вечером 28 апреля стражи порядка поймали убийцу недалеко от родной деревни. Он не успел оказать сопротивление.

По факту убийства двух и более лиц следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU