Радий Хабиров: Краснокамский район лихорадит

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-29T12:46:29+03:00

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В руководстве Башкирии отчитались о работе местных глав районов по версии системы «Инцидент».

Напомним, что «умная» система для жалоб и предложений жителей республики начала работать осенью 2018 года. Все сообщения пользователей соцсетей Башкирии собирает специальный робот, который затем передает информацию сотрудникам рабочей группы. Уже они передают информацию местным главам районов. На устранение проблемы властям дается некоторое время, после этого в правительстве республики вновь проверяют статус проблемы. На основе этого алгоритма в конце каждого сезона составляется рейтинг.

В самом низу рейтинга оказался Краснокамский район.

- Считаю, что это наша вина. Район лихорадит. Его как будто не существует, мы сами довели его до такого состояния, - объяснил Хабиров.

В чем конкретно проблема врио не сказал, но возможно, что проблемы так или иначе связаны с деятельностью бывшего главы района, которого подозревают в коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU