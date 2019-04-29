2019-04-29T11:08:01+03:00
Происшествия

Уфимца ограбила 25-летняя девушка из Казани

Нападавшую и ее друзей задержали
Рустем АХУНОВ
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В Уфе поймали разбойников, ограбивших мужчину в ЧерниковкеВ Уфе поймали разбойников, ограбивших мужчину в Черниковке
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В Уфе сотрудники Росгвардии поймали жительницу Казани, ограбившую мужчину.

По данным силового ведомства, необычное ограбление произошло накануне на улице Кольцевой. Поздней ночью компанию молодых людей, среди которых была 25-летняя жительница Казани, решила ограбить случайного прохожего. Угрожая ножом, они отобрали у жертвы 500 рублей и скрылись.

Вскоре сотрудникам Росгвардии удалось поймать двоих нападавших. Позже они настигли и третьего жулика, пытавшегося убежать. Причины совершения преступления задержанные объяснить не смогли. Разбойников передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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