Уфимца ограбила 25-летняя девушка из Казани
Нападавшую и ее друзей задержали
В Уфе поймали разбойников, ограбивших мужчину в Черниковке
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В Уфе сотрудники Росгвардии поймали жительницу Казани, ограбившую мужчину.
По данным силового ведомства, необычное ограбление произошло накануне на улице Кольцевой. Поздней ночью компанию молодых людей, среди которых была 25-летняя жительница Казани, решила ограбить случайного прохожего. Угрожая ножом, они отобрали у жертвы 500 рублей и скрылись.
Вскоре сотрудникам Росгвардии удалось поймать двоих нападавших. Позже они настигли и третьего жулика, пытавшегося убежать. Причины совершения преступления задержанные объяснить не смогли. Разбойников передали полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU