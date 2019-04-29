Радий Хабиров запретил чиновникам озвучивать статистику штрафов за парковку

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-29T10:13:15+03:00

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Врио главы Башкирии призвал чиновников публично не озвучивать статистику штрафов автомобилистов за неправильную парковку.

Напомним, что в начале апреля депутаты госсобрания республики приняли закон, согласно которому водителей, припарковавших автомобили на газоне, начали привлекать к административной ответственности. На оперативных совещаниях в правительстве Башкирии министр ЖКХ республики Михаил Киреев озвучивал статистику штрафов. В период с 10 по 26 апреля административные комиссии успели оштрафовать более 10 тысяч нарушителей. В казну республики поступило около 6 миллионов рублей.

- Попрошу работу административных комиссий продолжить. Но по динамике будете лично мне рассказывать, - обратился к Кирееву Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU