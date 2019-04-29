В Уфе ребенок выпал из движущейся машины
В Уфе на улице Губайдуллина из движущейся машины выпал ребенок.
Жутковатое видео появилось в социальных сетях вечером в минувшее воскресенье. Судя по кадрам, инцидент произошел на съезде с проспекта Октября на улицу Губайдуллина. На резком повороте сразу после подъема из салона легковушки выпал ребенок. По всей видимости, малыш сам каким-то образом умудрился открыть дверь машины изнутри. К счастью, скорость движения была небольшая, а сразу после падения, водитель остановил машину и поспешил увести ребенка обратно в салон.
Комментаторы в интернете посоветовали родителям малыша пользоваться детским сидением и ремнями безопасности.
В Уфе ребенок выпал из движущегося автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU