В руководстве Башкирии очередные кадровые изменения

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-29T08:52:14+03:00

В Башкирии назначили двух новых глав райнов

Изменить размер текста: A A

В Учалинском и Куюргазинском районе Башкирии представили новых глав районов.

О кадровых изменениях в руководстве республики Радий Хабиров объявил во время оперативного совещания правительства республики. Перестановки затронули два муниципалитета.

Управлять Учалинским районом региона будет Руслан Гилязетдинов. Такое решение приняли депутаты местного совета. Пост главы Куюргазинского района занял Юлай Ильясов. Его также назначили местные депутаты.

Глава республики пожелал новым главам районов успехов на рабочих местах.

ИСТОЧНИК KP.RU