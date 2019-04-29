2019-04-29T08:11:05+03:00
Происшествия

В Башкирии иномарка врезалась в ограждение дороги, пострадал ребенок

Авария произошла в Благоварском районе республики
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии автомобиль врезался в ограждение трассы, пострадал школьникВ Башкирии автомобиль врезался в ограждение трассы, пострадал школьник
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В Башкирии «Volkswagen» врезался в ограждение трассы, пострадал 8-летний школьник.

По данным ГИБДД республики, авария произошла в Благоварском районе Башкирии. 28 апреля 31-летняя уфимка за рулем малолитражки «Volkswagen» ехала по трассе Самара-Уфа-Челябинск. На 1393 километре трассы автомобиль выкинуло на металлическое ограждение дороги. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у машины лопнуло колесо.

Помимо водителя в автомобили находились ее дети 7 и 8 лет. Младшего перевозили в детском кресле – он не получил травм. Старший не был пристегнут ремнем безопасности, ему потребовалась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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