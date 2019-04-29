2019-04-29T07:30:54+03:00
Общество

В Уфе снесут дома в Черниковке и центре города

На снос планируется потратить 1,6 млн рублей
Эльдар ВАЛЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Служба сноса и расселения планирует избавиться от нескольких домов в Уфе. Речь идет о пяти аварийных зданиях в разных районах города.

Как сообщает портал UfaTime.ru, соответствующий тендер служба разместила на сайте госзакупок. На снос власти готовы потратить до 1,6 млн рублей, причем работы необходимо выполнить за один месяц.

Бульдозеры должны разрушить дом №1Б по улице Герцена, №38 по улице Интернациональной и дома №№38/1, 38/2 и 38/3 по улице Красина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии иномарка врезалась в ограждение дороги, пострадал ребенок
В Башкирии найден мертвым 77-летний Александр Живайкин
В Башкирии из-за удара молнии загорелся дом
Стихия в Башкирии снесла крыши двух больниц и десятков домов
Жительница Башкирии обратилась к экстрасенсу, чтобы найти мужа, а тот отправил ее в полицию
В Башкирии разыскивают мужчину, который застрелил из ружья двоих молодых парней
Дожди, минусовая температура и ветер: погода в Башкирии на следующую неделю
В Башкирии сильный ветер сорвал крышу с участковой больницы
Главной башкирской красавицей стала 19-летняя Лейля Шакурова
В Башкирии найдено тело Натальи Рогачевой, пропавшей при странных обстоятельствах три месяца назад
«Раздевайся или зарежу ее»: в Уфе мужчину подозревают в изнасиловании 25-летней девушки
В нескольких городах и районах Башкирии выпал снег
Жители Башкирии возмущены поведением маленьких девочек на детской площадке