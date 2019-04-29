В Уфе снесут дома в Черниковке и центре города

СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-29T07:30:54+03:00

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Служба сноса и расселения планирует избавиться от нескольких домов в Уфе. Речь идет о пяти аварийных зданиях в разных районах города.

Как сообщает портал UfaTime.ru, соответствующий тендер служба разместила на сайте госзакупок. На снос власти готовы потратить до 1,6 млн рублей, причем работы необходимо выполнить за один месяц.

Бульдозеры должны разрушить дом №1Б по улице Герцена, №38 по улице Интернациональной и дома №№38/1, 38/2 и 38/3 по улице Красина.

ИСТОЧНИК KP.RU