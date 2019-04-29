2019-04-29T07:15:35+03:00
Происшествия

В Башкирии из-за удара молнии загорелся дом

К счастью, в результате никто не пострадал
Эльдар ВАЛЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 28 апреля, в селе Ишлы Аургазинского района Башкирии произошел пожар. Как сообщает пресс-служба Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, его причиной стал удар молнии.

- По предварительной версии, в здание ударила молния, в результате чего и начался пожар, - объяснили представители ведомства. – К счастью, в результате никто не пострадал, хотя в дома проживали два человека.

Накануне в Башкирию пришла непогода. В нескольких районах ветер частично снес крыши домов и социальных объектов, над большей частью республики прошли сильные дожди с грозами. Представители властей в очередной раз напомнили жителям о необходимости соблюдать правила безопасности во время грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии иномарка врезалась в ограждение дороги, пострадал ребенок
В Уфе снесут дома в Черниковке и центре города
В Башкирии найден мертвым 77-летний Александр Живайкин
Стихия в Башкирии снесла крыши двух больниц и десятков домов
Жительница Башкирии обратилась к экстрасенсу, чтобы найти мужа, а тот отправил ее в полицию
В Башкирии разыскивают мужчину, который застрелил из ружья двоих молодых парней
Дожди, минусовая температура и ветер: погода в Башкирии на следующую неделю
В Башкирии сильный ветер сорвал крышу с участковой больницы
Главной башкирской красавицей стала 19-летняя Лейля Шакурова
В Башкирии найдено тело Натальи Рогачевой, пропавшей при странных обстоятельствах три месяца назад
«Раздевайся или зарежу ее»: в Уфе мужчину подозревают в изнасиловании 25-летней девушки
В нескольких городах и районах Башкирии выпал снег
Жители Башкирии возмущены поведением маленьких девочек на детской площадке