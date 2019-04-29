В Башкирии из-за удара молнии загорелся дом

СЕГОДНЯ 06:51 2019-04-29T07:15:35+03:00

К счастью, в результате никто не пострадал

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Вчера, 28 апреля, в селе Ишлы Аургазинского района Башкирии произошел пожар. Как сообщает пресс-служба Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, его причиной стал удар молнии.

- По предварительной версии, в здание ударила молния, в результате чего и начался пожар, - объяснили представители ведомства. – К счастью, в результате никто не пострадал, хотя в дома проживали два человека.

Накануне в Башкирию пришла непогода. В нескольких районах ветер частично снес крыши домов и социальных объектов, над большей частью республики прошли сильные дожди с грозами. Представители властей в очередной раз напомнили жителям о необходимости соблюдать правила безопасности во время грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU