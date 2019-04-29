Стихия в Башкирии снесла крыши двух больниц и десятков домов

СЕГОДНЯ 06:39 2019-04-29T07:16:01+03:00

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Сильный ветер стал причиной разрушений в трех районах Башкирии. Как сообщает пресс-служба МЧС, порывы от 18 до 21 метра в секунду повредили крыши социальных объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.

В Аургазинском районе ветер повредил кровлю 12 жилых домов, 3 социальных объектов и 3 объектов ЖКХ. Всего от разгула стихии пострадали 13 сел и деревень района. В селе Петровское Ишимбайского района повреждена кровля амбулатории и Петровской участковой больницы, часть крыши буквально снесло на землю.

В Гафурийском районе тоже пострадала больница. По данным МЧС, ветер повредил шифер в здании ФАП Красноусольской ЦРБ в селе Антоновка.

- На месте работали сотрудники экстренных служб, всего привлечено 13 единиц техники и 26 спасателей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU