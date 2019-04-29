В Башкирии найден мертвым 77-летний Александр Живайкин
Мужчина ушел из дома 18 апреля и не вернулся
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Спустя 10 дней в Белорецке прекратили поиски 77-летнего Александра Живайкина, который ушел из дома и не вернулся. К сожалению, пенсионера нашли мертвым. Печальную новость сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт», которые занимались поисками пожилого мужчины. Где и при каких обстоятельствах его нашли, добровольцы не сообщают.
Напомним, что он ушел в бесследном направлении 18 апреля. Родные обратились к полицейским и волонтерам. Также известно, что мужчина нуждался в медицинской помощи.
«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU