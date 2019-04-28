2019-04-28T19:14:25+03:00
Общество

Дожди, минусовая температура и ветер: погода в Башкирии на следующую неделю

Синоптики опубликовали неутешительный прогноз
Эльвина АПАРИНА
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Погода в Башкирии вновь испытывает жителей региона на прочность. Так, новая неделя в республике будет по-настоящему непростая: ожидается снег с дождем, минусовая температура и ураганный ветер.

29 апреля в республике похолодает до +5 градусов днем, а ночью столбик термометра покажет 0. Ветер будет дуть северный, порывами до 15 м/с. В некоторых районах пройдет снег с дождем.

Во вторник теплее не станет, зато ветер умерит свой пыл. Днем также будет +5 градусов, а вот ночью подморозит до -4.

В среду, 1 мая, целый день будет идти дождь. Температура воздуха составит +7 градусов днем, -3 ночью.

2 мая потеплеет – термометр покажет 12 градусов со знаком плюс, ночной «минус» уйдет.

3 мая станет еще теплее, воздух прогреется до +17 градусов, но будет дождливо, и вернется сильный ветер порывами до 17 м/с.

4 мая будет очень ветрено, но тепло, ожидается +19 градусов. По-летнему жарко будет в воскресенье, когда градусники покажут +23 градуса. Однако осадки не уйдут, местами пройдет дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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