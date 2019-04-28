В Башкирии сильный ветер сорвал крышу с участковой больницы
К счастью, погибших и пострадавших нет
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Сегодня, 28 апреля, сильный ветер сорвал крышу с участковой больницы в селе Петровское Ишимбайского района республики.
На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Выяснилось, что скорость ветра достигла 18 м/с, и этого хватило, чтобы повредить кровлю на площади 90 кв.м. К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал.
На месте сейчас находится глава Ишимбайской ЦРБ и глава сельского совета. Временно поврежденный участок кровли накрыт полиэтиленом.
Аварийно-восстановительные работы запланированы на 29 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU