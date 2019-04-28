В Башкирии сильный ветер сорвал крышу с участковой больницы

СЕГОДНЯ 18:52 2019-04-28T18:52:42+03:00

К счастью, погибших и пострадавших нет

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 апреля, сильный ветер сорвал крышу с участковой больницы в селе Петровское Ишимбайского района республики.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Выяснилось, что скорость ветра достигла 18 м/с, и этого хватило, чтобы повредить кровлю на площади 90 кв.м. К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал.

На месте сейчас находится глава Ишимбайской ЦРБ и глава сельского совета. Временно поврежденный участок кровли накрыт полиэтиленом.

Аварийно-восстановительные работы запланированы на 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU