В Башкирии найдено тело Натальи Рогачевой, пропавшей при странных обстоятельствах три месяца назад
Женщина уходила из дома зимой без денег и документов
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Сегодня, 28 апреля, в Башкирии прекратили поиски 59-летней Наталья Рогачевой. Женщина найдена мертвой. При каких обстоятельствах и где, не уточняется.
Напомним, что она пропала еще 9 января. Она ушла из своего дома в селе Новоаптиково, где проживала вместе со своим сыном. Все эти почти четыре месяца о ней не было никакой информации.
Ранее сын комментировал, что в последний раз ее видели на дороге по направлению в город.
По словам мужчины, пропавшая долгое время увлекалась эзотерикой - читала соответствующую литературу и гадала на картах таро.
«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU