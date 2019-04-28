В Башкирии найдено тело Натальи Рогачевой, пропавшей при странных обстоятельствах три месяца назад

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-28T17:26:08+03:00

Женщина уходила из дома зимой без денег и документов

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Сегодня, 28 апреля, в Башкирии прекратили поиски 59-летней Наталья Рогачевой. Женщина найдена мертвой. При каких обстоятельствах и где, не уточняется.

Напомним, что она пропала еще 9 января. Она ушла из своего дома в селе Новоаптиково, где проживала вместе со своим сыном. Все эти почти четыре месяца о ней не было никакой информации.

Ранее сын комментировал, что в последний раз ее видели на дороге по направлению в город.

По словам мужчины, пропавшая долгое время увлекалась эзотерикой - читала соответствующую литературу и гадала на картах таро.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU