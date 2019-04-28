В Башкирии разыскивают мужчину, который застрелил из ружья двоих молодых парней
Известно, что подозреваемый выпивал с ними
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Полицейские Башкирии разыскивают 57-летнего жителя Абзелиловского района. Он подозревается в убийстве двоих молодых людей. Известно, что в день преступления, в ночь на 28 апреля, они выпивали вместе.
- В полицию Абзелиловского района поступило сообщение о совершении убийства двух человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и Следственного комитета Башкирии. Сейчас местный житель, которого подозревают в совершении преступления, разыскивается, - прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
ИСТОЧНИК KP.RU