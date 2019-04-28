В нескольких городах и районах Башкирии выпал снег
Весна в Башкирии продолжает удивлять жителей республики погодой. Белые склоны жители нескольких районов и городов фотографируют и выкладывают в социальные сети.
Снег в Нефтекамске
«Это нормально вообще?», «Пора уже привыкнуть к чудностям погоды в Башкирии», «А я правильно сделал. до сих пор резину не поменял», - пишут пользователи.
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Так, снег выпал Дюртюлях, Алкино, Нефтекамске, Бакалах, Чекмагуше.
К слову, о возможности такого явления башкирские синоптики предупреждали заранее. Однако все надеялись, что их прогнозы не сбудутся.
Отметим, что на данный момент в Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Его порывы достигают 25 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU