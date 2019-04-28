2019-04-28T16:31:40+03:00
Общество

В нескольких городах и районах Башкирии выпал снег

Довольно толстым белым полотном он лег на землю [фото]
Эльвина АПАРИНА
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Снег в ДюртюляхСнег в Дюртюлях
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Весна в Башкирии продолжает удивлять жителей республики погодой. Белые склоны жители нескольких районов и городов фотографируют и выкладывают в социальные сети.

Снег в Нефтекамске

Снег в Нефтекамске

«Это нормально вообще?», «Пора уже привыкнуть к чудностям погоды в Башкирии», «А я правильно сделал. до сих пор резину не поменял», - пишут пользователи.

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Так, снег выпал Дюртюлях, Алкино, Нефтекамске, Бакалах, Чекмагуше.

К слову, о возможности такого явления башкирские синоптики предупреждали заранее. Однако все надеялись, что их прогнозы не сбудутся.

Отметим, что на данный момент в Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Его порывы достигают 25 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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