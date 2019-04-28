2019-04-28T15:45:25+03:00
Общество

Жители Башкирии возмущены поведением маленьких девочек на детской площадке

Хулиганки оторвали крышу от песочницы и сломали качели [видео]
Эльвина АПАРИНА
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На днях во дворе дома номер 7 по улице Гафури в Кумертау девочки лет 10-12 на вид устроили настоящий погром.

Один из пользователей соцсети выложил видео, в котором видно, как школьницы специально отрывают крышу от песочницы. Автор ролика также отметил, что ранее они сломали качели на той же детской площадке.

Оторвав профнастил, одна из участниц вандализма унесла его с собой.

- Их же родители потом будут жаловаться, что их детям негде играть! – возмущаются комментаторы видео.

- Какой кошмар! Это же наша площадка. Во дворе, кроме песочницы и качелей детям и развлечений нет, - пишет жительница двора.

В Башкирии дети оторвали крышу от песочницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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