Жители Башкирии возмущены поведением маленьких девочек на детской площадке

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-28T15:45:25+03:00

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На днях во дворе дома номер 7 по улице Гафури в Кумертау девочки лет 10-12 на вид устроили настоящий погром.

Один из пользователей соцсети выложил видео, в котором видно, как школьницы специально отрывают крышу от песочницы. Автор ролика также отметил, что ранее они сломали качели на той же детской площадке.

Оторвав профнастил, одна из участниц вандализма унесла его с собой.

- Их же родители потом будут жаловаться, что их детям негде играть! – возмущаются комментаторы видео.

- Какой кошмар! Это же наша площадка. Во дворе, кроме песочницы и качелей детям и развлечений нет, - пишет жительница двора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/705851" frameborder="0"></iframe> В Башкирии дети оторвали крышу от песочницы.

ИСТОЧНИК KP.RU