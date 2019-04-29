Жительница Башкирии обратилась к экстрасенсу, чтобы найти мужа, а тот отправил ее в полицию

СЕГОДНЯ 06:28 2019-04-29T06:28:09+03:00

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Полной неожиданностью обернулся визит к экстрасенсу для жительницы Башкирии Альфии. Как сообщает телеграм-канал Mash, женщина очень беспокоилась за судьбу своего супруга Эдуарда, который 16 марта ушел из дома и перестал выходить на связь. Почти месяц Альфия пыталась разыскать супруга своими силами, после чего решила обратиться за помощью к экстрасенсам.

В интернете женщина наткнулась на объявление некоего Дмитрия, который позиционировал себя как профессионального поисковика. Вот только выслушав рассказ Альфии, мужчина неожиданно проникся к ней сочувствием и честно посоветовал обратиться в полицию. Экстрасенс не стал выманивать деньги, обещая молитвами и заговоренными амулетами найти пропавшего супруга. Альфия вняла совету, и теперь поисками заблудшего супруга занимаются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU