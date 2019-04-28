В Башкирии прооперировали девятидневного ребенка с редким пороком сердца

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-28T14:53:54+03:00

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В Республиканском кардиоцентре врачи провели уникальную операцию на сердце новорожденного ребенка. Маленькой пациентке всего 9 дней, и весит она около 2 килограммов. Малышка родилась с редким пороком сердца, и чтобы спасти ей жизнь, потребовалась срочная операция, которая прошла удачно.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», в среднем, за год в кардиоцентре получают лечение около 20 тысяч пациентов. Взрослым «сердечникам» проводят криоблацию сердца, во время которой ткани охлаждают до минус 60 градусов, после чего человек легко возвращается к привычному образу жизни и избавляется от аритмии.

- Это новая технология, при которой мы укладываемся в 40 минут. За год мы провели около ста таких операций, а раньше пациентам приходилось ездить в Федеральный центр, - рассказывает заведующий отделением хирургии Республиканского кардиоцентра Ильдус Сагитов. – Около 95 процентов всех операций в кардиоцентре проводится использованием современных методик.

ИСТОЧНИК KP.RU