В Башкирии сотрудница ритуального салона воровала деньги из кассы

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-28T12:06:05+03:00

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В Стерлитамаке осудят местную жительницу, которая похищала деньги из кассы ритуального салона.

Как сообщили в МВД по РБ, 33-летняя женщина в апреле прошлого года работала в должности продавца-консультанта в одном из ритуальных салонов города. У нее был доступ к товарно-материальным ценностям, которые принадлежали владельцу фирмы, а также к деньгам.

Злоумышленница оформляла договора подряда с клиентами фирмы на изготовление могильных оград, памятников и установку их на могилах. Все деньги, которые передавали продавцу клиенты, женщина не сдавала в кассу, а просто забирала себе.

Похищенными деньгами она распоряжалась на свое усмотрение. В частности делала ставки на спорт.

Таким образом, она проработала две недели и присвоила около 50 тысяч рублей, обманув шестерых человек. Также она успела продать неустановленному лицу ограду, которая уже была куплена другим клиентом и находилась в салоне на ответственном хранении.

Ее преступные действия выявила бухгалтер, которая проводила ревизию. Поначалу та пыталась замять инцидент, обещала вернуть все похищенные деньги, но делать этого не спешила. Тогда владелец ритуального агентства обратилась в полицию.

Задержанная признала свою вину и пояснила, что в тот период испытывала финансовые трудности, и украсть чужие деньги – это лучшее, что она смогла придумать.

ИСТОЧНИК KP.RU